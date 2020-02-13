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12:18   13 Февраля 2020
Россия

Около 80 процентов больных раком детей спасают в РФ

Около 80 процентов больных раком детей спасают в РФ

Остальные 20 процентов пока не удается вылечить. Об этом заявил главный детский гематолог министерства здравоохранения Александр Румянцев. По его словам, около 80 процентов больных раком детей выживают в РФ.

Заболеваемость онкологией среди детей сейчас составляет около 15–17 случаев на 100 тысяч детского населения, то есть примерно четыре тысячи пациентов ежегодно. Однако заболеваемость раком официально ниже чем в мире.

«На самом деле, при уточненных научных исследованиях, которые проводят онкологический научный центр, наш центр, мы показываем, что треть пациентов недоучитывается», — резюмировал Александр Румянцев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минздрав #рак #онкология

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