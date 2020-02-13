Около 80 процентов больных раком детей спасают в РФ
Остальные 20 процентов пока не удается вылечить. Об этом заявил главный детский гематолог министерства здравоохранения Александр Румянцев. По его словам, около 80 процентов больных раком детей выживают в РФ.
Заболеваемость онкологией среди детей сейчас составляет около 15–17 случаев на 100 тысяч детского населения, то есть примерно четыре тысячи пациентов ежегодно. Однако заболеваемость раком официально ниже чем в мире.
«На самом деле, при уточненных научных исследованиях, которые проводят онкологический научный центр, наш центр, мы показываем, что треть пациентов недоучитывается», — резюмировал Александр Румянцев.
Несмотря на огромное разнообразие раковых мутаций, их можно уложить в ограниченное число схем, которые проявляются у самых разных видов опухолей. https://t.co/Fu3L1Mey8k #онкология #рак #медицина #биология #мутации pic.twitter.com/Mv7rFv9vlq— Наука и жизнь (@naukaizhizn) February 8, 2020