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12:07   13 Февраля 2020
Россия

Безпалько призвал наказать Facebook за игнорирование законов России

Безпалько призвал наказать Facebook за игнорирование законов России

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал Twitter и Facebook враждебными площадками, которые не уважают законы России. Об этом он заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня». 

Мировой суд в Москве сегодня начнет рассмотрение дела против Facebook и Twitter за непредоставление сведений о локализации баз данных. Таким образом американские компании нарушили закон, принятый в России еще в 2015 году. Требование Роспотребнадзора перенести данные россиян в РФ игнорируют с 2018 года. 

«Такое отношение показывает, что эти американские компании не уважают Россию и ее законы. В целом, насколько можно судить, Facebook и Twitter являются в нашей стране враждебными площадками, поскольку могут проводить политику цензурирования контента и комментариев, исходя из собственных целей и задач. А эти задачи очень часто не совпадают с целями и задачами Российской Федерации – интересами государства и его населения», — заявил он. 

Безпалько указал, что когда в Штатах появляется закон, регулирующий политику в социальных сетях, руководство Facebook и Twitter даже не задумывается о том, чтобы его нарушить. При этом на российское законодательство им все равно, поэтому их необходимо наказать, считает эксперт. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #twitter #общество #facebook

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