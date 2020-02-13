Безпалько призвал наказать Facebook за игнорирование законов России

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал Twitter и Facebook враждебными площадками, которые не уважают законы России. Об этом он заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Мировой суд в Москве сегодня начнет рассмотрение дела против Facebook и Twitter за непредоставление сведений о локализации баз данных. Таким образом американские компании нарушили закон, принятый в России еще в 2015 году. Требование Роспотребнадзора перенести данные россиян в РФ игнорируют с 2018 года.

«Такое отношение показывает, что эти американские компании не уважают Россию и ее законы. В целом, насколько можно судить, Facebook и Twitter являются в нашей стране враждебными площадками, поскольку могут проводить политику цензурирования контента и комментариев, исходя из собственных целей и задач. А эти задачи очень часто не совпадают с целями и задачами Российской Федерации – интересами государства и его населения», — заявил он.

Безпалько указал, что когда в Штатах появляется закон, регулирующий политику в социальных сетях, руководство Facebook и Twitter даже не задумывается о том, чтобы его нарушить. При этом на российское законодательство им все равно, поэтому их необходимо наказать, считает эксперт.