Российский рубль может подвергнуться риску из-за политики ЦБ РФ, уверены аналитики. Основным риском для российской валюты и рынков может стать чрезмерная мягкость в снижении ключевой ставки.

По мнению экспертов, сейчас перспективы роста отечественной экономики весьма неопределенные. Рост ВВП в стране остается в прямой зависимости от успехов нацпроектов, поэтому укрепление экономики снова может оказаться не столь впечатляющим и составить от полутора до двух процентов.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович отмечает, что при дальнейшем замедлении мировой экономки, существующих геополитических и вирусных угрозах, отсутствии устойчивости внутренних драйверов роста активное снижение ключевой ставки до уровня, например, в пять процентов, станет фактором дестабилизации российских финансовых рынков.

Эксперт говорит, что это приведет к быстрому ослаблению курса рубля в диапазон 67–70 рублей за доллар с соответствующим усилением проинфляционных рисков.

«Стимулирующий эффект для экономики РФ со стороны агрессивного снижения ключевой ставки может быть не столь существенным. Рост экономики фактически является производной от эффективности программы нацпроектов, а также успехов по снижению структурных ограничений за счет реформ в перспективе. С учетом этого чрезмерная мягкость ЦБ может не привести к ускорению экономического роста и станет фактором возвращения уязвимости российских финансовых рынков», — цитирует Антона Покатовича NEWS.ru.

Эксперт предлагает правительству РФ обсуждать вопросы изменения нагрузки на бизнес за счет уменьшения страховых взносов.