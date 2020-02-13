«Как вы сюда попали?»: Познер удивился некомпетентности Жукова в эфире на «Эхе»  

В эфире «Эха Москвы» вышел третий выпуск с участием осужденного за экстремизм студента ВШЭ Егора Жукова. Карьера молодого человека в либеральных СМИ стремительно пошла в гору после получения им условного срока. Однако не по причине наличия журналистских навыков, а исключительно из-за кадрового кризиса либералов, которые пребывают в отчаянном поиске новых лиц. Кураторы Жукова последовательно делают из него жертву политического режима и «икону оппозиции», которая в будущем поведет сторонников на митинги.

В этом контексте главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов предоставил Жукову возможность вести в эфире передачу «Условно ваш». Таким образом, студент без опыта работы в журналистике, снимающий лишь ролики для YouTube, уже в третьем эфире получил возможность взять интервью у Владимира Познера.

Эфир прошел для Жукова довольно нервно, несмотря на список заготовленных вопросов, который он постоянно держал в руках. Он очевидно терялся в повестке, пытался удерживать разговор лишь в заданных антироссийских тезисах и использовал неуместные сравнения.

Познеру пришлось разъяснять Жукову, как устроена политическая система, что такое избирательное право и по каким причинам Крым воссоединился с Россией.

В ходе беседы Жуков обратил внимание на уровень нищеты в России и связал это с личной ответственностью Владимира Путина. В ответ на такое популистское заявление Познер задал встречный вопрос:

«А вы знаете, как решить эту проблему?», — спросил журналист. Жуков не нашел конструктивного ответа и обвинил Познера в передергивании.

В ходе интервью Жуков не раз выходил из себя, перебивал гостя и вступал с ним в дискуссии. Спустя 30 минут «интервью» у Познера возник к Жукову последовательный вопрос:

— Как вы сюда попали?

Воспользовавшись паузой во время рекламы Жуков рассказал о своих «подвигах», которые привели его к условному сроку. Он сразу сообщил, что является «политзаключенным».

«Меня осудили за то, что я призывал к экстремизму через интернет. Алексей Алексеевич (Алексей Венедиктов — главред «Эхо Москввы»), Муратов (Дмитрий Муратов, главред «Новой газеты») изучили мой контент, как я вел себя в ходе судебного процесса. И мне была предложена эта работа. И пока все идет более-менее», — даже не пытался скрыть свой непрофессионализм Жуков.

«А суд чем кончился?», — поинтересовался Познер.

«Мне дали условный срок, и скоро будет апелляция. Мы просим полного оправдания», — растерянно сообщил Жуков, явно расстроившись, что Познер не в курсе его «резонансного дела».

После этого ведущий «Эха» растерянно сообщил, что до конца рекламы осталось 50 секунд, которые собеседники провели молча. Также Жуков и Познер не стали общаться после завершения прямого эфира, как обычно происходит на «Эхе». Ведущий неловко попрощался с гостем и завершил передачу.

Очевидно, что неопытность молодого сотрудника редакции особенно ярко проявляется на фоне профессиональных спикеров. Первым гостем эфира с Жуковым стал никто иной, как проживающий в Лондоне олигарх Михаил Ходорковский. Во время беседы с ним «политзаключенный» чувствовал себя уверенно, собеседники поделились друг с другом своим тюремным опытом. Гостем второго эфира Жукова стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Общение Жукова с ним продемонстрировало, что к более серьезным спикерам, нежели дружественный Ходорковский, новый ведущий «Эха» совершенно не готов. Аналогичную растерянность Жуков продемонстрировал во время общения с Познером.

На это обратили внимание и зрители эфира на «Эхе». Своим мнением о третьем выпуске они поделились в комментариях.

Судя по всему, Венедиктову придется приложить титанические усилия, чтобы сделать из Жукова подобие интервьюера, которого будут воспринимать всерьез. Сейчас студент ВШЭ с условным сроком – не более чем очередной сырой и недоработанный проект Ходорковского.