Совфед не поддержал концепцию проекта об антикартельных полномочиях ФАС
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал концепцию законопроекта о расширении полномочий ФАС РФ в сфере выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил председатель комитета Андрей Клишас.
Проект закона, который внесли в Государственную думу в конце 2019 года, закрепляет за Федеральной антимонопольной службой право на получение персональных данных и информации об абонентах услуг связи в рамках расследований, которые связанны с установлением антиконкурентных соглашений.
Также законопроектом предложили дать должностным лицам антимонопольных органов право при совершении внеплановой выездной проверки изымать документы и предметы.
«Фактически, антимонопольные органы берут на себя ряд функций, схожих с оперативно-розыскной деятельностью», — сказал Клишас.
По его словам, подобное расширение полномочий антимонопольных органов не соотносится с существующим объемом проблем в сфере антиконкурентных соглашений. Действующим законодательством уже в достаточной мере урегулировали действия антимонопольных органов по выявлению и пресечению деятельности картелей.
«Комитет не поддержал концепцию законопроекта», — резюмировал Андрей Клишас.
13 февраля состоится пресс-конференция по теме «Картельный сговор. Первый приговор по картельному сговору» https://t.co/6YWINbMcqk— ФАС России (@rus_fas) February 12, 2020