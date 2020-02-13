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11:51   13 Февраля 2020
Россия

Совфед не поддержал концепцию проекта об антикартельных полномочиях ФАС

Совфед не поддержал концепцию проекта об антикартельных полномочиях ФАС

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал концепцию законопроекта о расширении полномочий ФАС РФ в сфере выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

Проект закона, который внесли в Государственную думу в конце 2019 года, закрепляет за Федеральной антимонопольной службой право на получение персональных данных и информации об абонентах услуг связи в рамках расследований, которые связанны с установлением антиконкурентных соглашений.

Также законопроектом предложили дать должностным лицам антимонопольных органов право при совершении внеплановой выездной проверки изымать документы и предметы​​​.

«Фактически, антимонопольные органы берут на себя ряд функций, схожих с оперативно-розыскной деятельностью»,  — сказал Клишас.

По его словам, подобное расширение полномочий антимонопольных органов не соотносится с существующим объемом проблем в сфере антиконкурентных соглашений. Действующим законодательством уже в достаточной мере урегулировали действия антимонопольных органов по выявлению и пресечению деятельности картелей.

«Комитет не поддержал концепцию законопроекта», — резюмировал Андрей Клишас.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #фас #общество #совет федерации

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