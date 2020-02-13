Совфед не поддержал концепцию проекта об антикартельных полномочиях ФАС

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству не поддержал концепцию законопроекта о расширении полномочий ФАС РФ в сфере выявления и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

Проект закона, который внесли в Государственную думу в конце 2019 года, закрепляет за Федеральной антимонопольной службой право на получение персональных данных и информации об абонентах услуг связи в рамках расследований, которые связанны с установлением антиконкурентных соглашений.

Также законопроектом предложили дать должностным лицам антимонопольных органов право при совершении внеплановой выездной проверки изымать документы и предметы​​​.

«Фактически, антимонопольные органы берут на себя ряд функций, схожих с оперативно-розыскной деятельностью», — сказал Клишас.

По его словам, подобное расширение полномочий антимонопольных органов не соотносится с существующим объемом проблем в сфере антиконкурентных соглашений. Действующим законодательством уже в достаточной мере урегулировали действия антимонопольных органов по выявлению и пресечению деятельности картелей.

«Комитет не поддержал концепцию законопроекта», — резюмировал Андрей Клишас.