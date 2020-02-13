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11:40   13 Февраля 2020
Россия

Власти КНР разрешили эвакуироваться жителям Уханя вместе с родными-иностранцами

Власти КНР разрешили эвакуироваться жителям Уханя вместе с родными-иностранцами

Жителям Китая, у которых есть родственники-иностранцы, разрешили эвакуироваться вместе с ними из Уханя самолетом. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Я могу сообщить лишь, что проживающим в Ухане гражданам Китая, имеющих прямых родственников — подданных иностранных государств, в силу семейных обстоятельств, если они хотят, то они могут покинуть [Ухань – ред.] на одном самолете вместе с членами своей семьи», — сообщил дипломат. 

Ранее стало известно, что иностранцы отказываются уезжать из Уханя, потому что у них смешанные семьи, и они не желают покидать родственников.

Коронавирусом по данным 13 февраля заразились 60 331 человек, погибли 1369 человек, а выздоровели — 6060 пациентов. Возбудитель болезни, получивший название 2019-nCov, успел распространиться еще в 23 страны, в том числе и в Россию. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #коронавирус

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