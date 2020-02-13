Коллега похищенных в Ливии социологов провел пикет у посольства в Москве

Пикет в поддержку задержанных в Триполи социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана в четверг провел их коллега Александр Прокофьев.

Прокофьев вышел к ливийскому посольству в Москве, чтобы рассказать о том, что его коллеги на протяжении уже девяти месяцев находятся в нечеловеческих условиях в незаконной ливийской тюрьме «Митига», без каких-либо оснований, а все обвинения, выдвигаемые против них, являются «настоящим бредом».

«Весной 2019 года мы вместе работали в Триполи, в Ливии. Мы проводили как раз те социологические исследования, за которые их и задержали, — рассказал он корреспонденту Федерального агентства новостей. — Я не мог сюда не прийти. Максим и Самер — мои друзья, мои коллеги», — заявил Прокофьев, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Социолог напомнил, что неофициальную тюрьму контролирует бандитская группировка RADA, входящая в так называемую «триполитанскую четверку», которая в значительной части построила свой бизнес именно на похищениях людей ради выкупа. При этом формально, подчеркнул он, банда RADA входит в состав МВД ливийского Правительства национального согласия.

«Посольство, которое находится за моей спиной, представляет как раз именно правительство Сарраджа. Хотя по факту ПНС удерживает лишь незначительную территорию, это по сути лишь часть города Триполи. Власть ПНС, судя по всему, носит лишь относительный характер, реальную власть в городе держат бандиты и террористы», — подчеркнул социолог.

По его словам, он не может понять, как в Москве может находится посольство, представляющее правительство, совершающее преступления в отношении граждан России.

Шугалея и Суэйфана, напомнил Прокофьев, задержали в Триполи в мае 2019 года.

«Назвать это задержанием или арестом я просто не могу. Это похищение. С момента их захвата им не предъявлено никаких обвинений. Адвокат, который как бы работает с ними, до сих пор не видел никакого обвинительного акта, никакого юридического дела», — добавил он.

Также Прокофьев рассказал, что, по имеющейся у него формации, юрист неоднократно брал в ливийской Генеральной прокуратуре разрешение на посещение двух российских социологов в тюрьме, но встретиться с ними ему дали лишь один раз в сентябре, и то на короткое время.

«Больше у Максима и Самера нет никаких контактов с внешним миром. Они не знают ничего, что о них думают в России, какие усилия предпринимаются для их освобождения, они не в курсе, в каком состоянии находятся их семьи. — рассказал Прокофьев. — Люди подвергаются физическим, психологическим истязаниям и все, что на данный момент говорится официальными лицами так называемого Правительства национального согласия — это не более, чем набор каких-то дежурных фраз вроде «мы не вмешиваемся в дела судов», «идет следствие».

Однако, по словам Прокофьева, на самом деле никакого следствия не ведется, нет ни официального обвинения, ни судебного разбирательства. Вместо этого были сделаны некие заявления, основанные на публикациях в американской прессе еще в июне прошлого года, о том, что российские социологи, проводя свои исследования, каким-то образом якобы вмешивались в выборы. Но в Ливии тогда не планировалось проведение каких-либо выборов – ни президентских, ни парламентских, напомнил социолог.

«Прежде, чем они (выборы) могли бы произойти, там должен был бы наступить мир, там должна бы была быть принята конституция, на основе которой был бы написан закон о выборах», — подчеркнул Прокофьев.

До сих пор в Ливии не принято даже закона о выборах, а также не предусмотрено никакого уголовного наказания за какие-то нарушения в этой области.