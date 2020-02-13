Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал снижать ставки по ипотеке ниже восьми процентов. Об этом он заявил в ходе совещания с членами кабмина.

По словам Мишустина, ставка по ипотеке в девять процентов не способна эффективно помочь улучшить жилищные условия жителей России. Глава кабмина попросил первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова и вице-премьера Марата Хуснуллина провести анализ ситуации совместно с представителями ЦБ России и высказать свои идеи. Мишустин также отметил, что нужно обсуждать возможность упрощения порядка рефинансирования ипотеки, выданной ранее под высокий процент.

Кроме того, глава правительства потребовал снизить стоимость новостроек за счет использования новых технологий при возведении домов.