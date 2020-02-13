«Гаражную амнистию» в России предложили запустить в 2021 году

Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство. Он поможет владельцам незарегистрированных гаражей и участков оформить имущество в небольшой срок. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Росреестр.

На сегодняшний день из-за пробелов в законодательстве более 3,5 миллиона уже построенных гаражей остаются незарегистрированными.

Новый законопроект призван упростить порядок приобретения россиянами прав на земельные участки, а также расположенные на них гаражи.

«Из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитываются», — заявили в ведомстве.

По данным Росреестра, «гаражная амнистия» облегчит жизнь более 4,5 миллиона владельцам автомобилей. Отмечается, что нововведения вступят в силу в 2021 году, а сама «амнистия» продлится до 2025 года.