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11:20   13 Февраля 2020
Политика

«Гаражную амнистию» в России предложили запустить в 2021 году

«Гаражную амнистию» в России предложили запустить в 2021 году

Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство. Он поможет владельцам незарегистрированных гаражей и участков оформить имущество в небольшой срок. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Росреестр. 

На сегодняшний день из-за пробелов в законодательстве более 3,5 миллиона уже построенных гаражей остаются незарегистрированными.

Новый законопроект призван упростить порядок приобретения россиянами прав на земельные участки, а также расположенные на них гаражи.

«Из-за отсутствия правоустанавливающих документов владельцы не могут оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитываются», — заявили в ведомстве.

По данным Росреестра, «гаражная амнистия» облегчит жизнь более 4,5 миллиона владельцам автомобилей. Отмечается, что нововведения вступят в силу в 2021 году, а сама «амнистия» продлится до 2025 года.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #гараж #общество #росреестр #гаражи

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