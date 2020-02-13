Комитет Госдумы одобрил поправки о материнском капитале по инициативе Путина

Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей одобрил поправки о материнском капитале по инициативе президента РФ Владимира Путина. Поправки продлят действие программы по получению материнского капитала до конца 2026 года, также в них указываются данные об индексации.

Согласно инициативе Владимира Путина, материнский капитал будут выдавать уже при рождении первого ребенка — более 466 тысяч рублей. Кроме того, суммы за второго и последующих будут проиндексированы и составят более 616 тысяч рублей. Фракция «Единая Россия» предложила внести поправки в закон о возможности направления средств маткапитала на строительство дома на садовом участке.

Если поправки утвердят, срок оформления маткапитала сократится с пятнадцати до пяти дней, выдачу денег также ускорят до десяти дней вместо одного месяца.