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11:09   13 Февраля 2020
Россия

Комитет Госдумы одобрил поправки о материнском капитале по инициативе Путина

Комитет Госдумы одобрил поправки о материнском капитале по инициативе Путина

Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей одобрил поправки о материнском капитале по инициативе президента РФ Владимира Путина. Поправки продлят действие программы по получению материнского капитала до конца 2026 года, также в них указываются данные об индексации.

Согласно инициативе Владимира Путина, материнский капитал будут выдавать уже при рождении первого ребенка — более 466 тысяч рублей. Кроме того, суммы за второго и последующих будут проиндексированы и составят более 616 тысяч рублей. Фракция «Единая Россия» предложила внести поправки в закон о возможности направления средств маткапитала на строительство дома на садовом участке. 

Если поправки утвердят, срок оформления маткапитала сократится с пятнадцати до пяти дней, выдачу денег также ускорят до десяти дней вместо одного месяца. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #материнский капитал

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