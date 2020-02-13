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11:18   13 Февраля 2020
Россия

Против сбежавшей из карантина петербурженки подали иск

Против сбежавшей из карантина петербурженки подали иск

Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на Аллу Ильину – пациентку, ранее сбежавшую из карантинной зоны в клинической инфекционной больницы имени Боткина, куда она была помещена в рамках мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции.

Ранее девушка сама рассказала о своем побеге из Боткинской больницы в социальных сетях. В комитете по здравоохранению Петербурга и в Роспотребнадзоре отметили, что она совершила административное правонарушение, подвергнув опасности не только свое здоровье, но и окружающих.

«Куйбышевский районный суд зарегистрировал административное исковое заявление Главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина», — сообщила в четверг утром объединенная пресс-служба петербургских судов.

Против сбежавшей из карантина петербурженки подали иск

Напомним, в начале текущей недели Ильина, которая в первых числах февраля вернулась из Китая, где происходит вспышка нового коронавируса, и должна была в течение двух недель оставаться на карантине. Однако девушка была не согласна с необходимостью провести столько времени в изоляции и разработала план побега – она рассказала в социальных сетях, как смогла покинуть изолированный бокс, замкнув электрические провода в замке.

В Китае, согласно последним данным местного Минздрава, число заболевших новым коронавирусом провесило 46 тысяч человек, из них более 1 300 скончались.

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Автор: Александр Люблинский
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