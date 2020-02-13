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Комитет Госдумы одобрил поправки о материнском капитале по инициативе Путина

Комитет Госдумы одобрил поправки о материнском капитале по инициативе Путина

 Число зараженных коронавирусом россиян осталось прежним

Число зараженных коронавирусом россиян осталось прежним

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

 Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы
Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

 Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

11:00   13 Февраля 2020
Россия

Число зараженных коронавирусом россиян осталось прежним

Число зараженных коронавирусом россиян осталось прежним

Россию миновали новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает Роспотребнадзор на официальном сайте. 

«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР», — передает ведомство. 

Роспотребнадзор подчеркнул, что новых случаев заболевания на территории России не зарегистрировано. 

Ранее сообщалось, что на борту японского круизного лайнера Diamond Princess не обнаружили ни одного россиянина, заразившегося пневмонией нового типа. 

Власти Китая 31 декабря 2019 года оповестили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии, очаг которой находился в городе Ухань, предположительно, на мясном рынке. По последним данным, новым вирусом заразились 60 331 человек. Жертвами пневмонии стали 1369 человек, а выздоровели — 6060 пациентов. Возбудитель болезни, получивший название 2019-nCov, успел распространиться еще в 23 страны, в том числе и в Россию.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #коронавирус

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