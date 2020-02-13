Главу ФЗНЦ приятно удивила активность россиян в защите похищенных в Ливии социологов

Фонд защиты национальных ценностей призвал россиян объединиться, чтобы заявить ливийским властям — для РФ важен каждый человек, который попадает в беду. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил глава ФЗНЦ Александр Малькевич, который вышел на одиночный пикет в защиту похищенных в Ливии российских социологов.

«Мне приятно, что на наш призыв, который вчера расходился в социальных сетях, люди откликнулись очень живо», — сказал Малькевич.

По его словам, гражданское общество доходчиво объяснит ливийским властям, что «русские люди, находящиеся в сложной ситуации так же, как наши ребята, должны знать, что они не одни, они не брошены». Акция Фонда защиты национальных ценностей бессрочная, поэтому людей ждут, а оргкомитет проконсультирует всех желающих принять участие.

«У нас, на самом деле, патриотический общероссийский общественный флешмоб за наших ребят», — отметил глава ФЗНЦ.

Сейчас более 50 человек подали заявки, продолжил Александр Малькевич. По его мнению, с одной стороны, не хочется, чтобы подобные акции входили в повседневную жизнь, поскольку они связаны с печальными событиями, но, с другой стороны, происходящее — знаковый момент для новейшей российской истории.