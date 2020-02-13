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Число зараженных коронавирусом россиян осталось прежним

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10:45   13 Февраля 2020
Россия

Россия и Грузия не ведут переговоров о возобновлении авиасообщения

Россия и Грузия не ведут переговоров о возобновлении авиасообщения

Россия и Грузия не ведут переговоров о возобновлении авиасообщения, об этом заявил бывший заместитель министра иностранных дел России, член Совфеда Григорий Карасин. 

По словам Карасина, в марте он проведет встречу со спецпредставителем Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе, но речь о восстановлении авиарейсов между странами не идет. 

«Будем говорить о состоянии двусторонних отношений, о том, как их можно развивать в сложных условиях, когда идет внутриполитическая борьба с Грузией, когда у нас нет дипломатических отношений», — рассказал Григорий Карасин журналистам. 

По словам сенатора, в отношениях между Москвой и Тбилиси есть «большие международные завихрения».

Россия и Грузия не ведут переговоров о возобновлении авиасообщения

Отношения России и Грузии ухудшились после того, как в Тбилиси состоялись массовые протесты против визита депутатов из России, принимающих участие в международной конференции о православии. Митинги длились в течение всего июня 2019 года.

В июле президент РФ Владимир Путин выпустил запрет на авиасообщение с Грузией, а туроператорам рекомендовано не продавать туры в эту страну. Позднее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси необходимо налаживать отношения с Москвой. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #карасин #грузия #тбилиси #авиасообщение

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