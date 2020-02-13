Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Восемь граждан Украины погибли и два человека пострадали (украинец и белорус) при столкновении микроавтобуса и грузовика рядом с деревней Рудо Пустошкинского района Псковской области.

Смертельное ДТП произошло в ночь на четверг, в 00.29 по московскому времени на 475-м километре федеральной автодороги Р-23.

Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело.