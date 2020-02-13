Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комитет Госдумы одобрил поправки о материнском капитале по инициативе Путина

Комитет Госдумы одобрил поправки о материнском капитале по инициативе Путина

 Число зараженных коронавирусом россиян осталось прежним

Число зараженных коронавирусом россиян осталось прежним

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

 Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы
Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

 Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

Комитет Госдумы одобрил поправки о материнском капитале по инициативе Путина

Комитет Госдумы одобрил поправки о материнском капитале по инициативе Путина

 Число зараженных коронавирусом россиян осталось прежним

Число зараженных коронавирусом россиян осталось прежним

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

 Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы
Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

 Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

10:52   13 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Восемь граждан Украины погибли и два человека пострадали (украинец и белорус) при столкновении микроавтобуса и грузовика рядом с деревней Рудо Пустошкинского района Псковской области.

Смертельное ДТП произошло в ночь на четверг, в 00.29 по московскому времени на 475-м километре федеральной автодороги Р-23.

Следственный комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело.

«Дело находится на контроле МИД Украины», — сообщили в украинской Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #дтп #мид #происшествия #расследование #погибшие #чп #украинцы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...