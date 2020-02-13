Ростовский ученый получил 7,5 лет колонии строгого режима за госизмену

Доктор технических наук из Новочеркасска Алексей Темирев получил 7,5 лет колонии строгого режима за государственную измену. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ростовского областного суда.

По данным агентства, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке. Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ «Госизмена», назначив наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.

«В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания», — цитирует агенство представителя суда.

Отмечается, что осужденный не стал не стал обжаловать приговор, поэтому он вступил в силу.

Темирева арестовали в июле 2018 года. Суть его обвинения не разглашалась из-за наличия в деле грифа «Секретно». Как считает ФСБ, ученый передавал за рубеж сведения, составляющие гостайну. Темирев во время расследования уголовного дела вину не признал.