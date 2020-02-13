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10:45   13 Февраля 2020
Россия

Ростовский ученый получил 7,5 лет колонии строгого режима за госизмену

Ростовский ученый получил 7,5 лет колонии строгого режима за госизмену

Доктор технических наук из Новочеркасска Алексей Темирев получил 7,5 лет колонии строгого режима за государственную измену. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ростовского областного суда.

По данным агентства, дело в отношении ученого рассматривалось в особом порядке. Мужчину признали виновным по статье 275 УК РФ «Госизмена», назначив наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. 

«В качестве дополнительного наказания ему также назначен один год ограничения свободы после отбытия наказания», — цитирует агенство представителя суда. 

Отмечается, что осужденный не стал не стал обжаловать приговор, поэтому он вступил в силу. 

Темирева арестовали в июле 2018 года. Суть его обвинения не разглашалась из-за наличия в деле грифа «Секретно». Как считает ФСБ, ученый передавал за рубеж сведения, составляющие гостайну. Темирев во время расследования уголовного дела вину не признал. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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