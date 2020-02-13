Ирак полностью выполняет обязательства по охране дипобъектов России
Иракские власти в полной мере выполняют обязательства по охране российских дипломатических объектов, которые находятся на территории страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Ираке Максим Максимов.
По его словам, служебно-жилой комплекс российского посольства в Ираке расположен за пределами так называемой «зеленой зоны» Багдада, а в Эрбиле и Басре работают Генеральные консульства РФ. Согласно Венской конвенции о дипломатических и о консульских отношениях, страна пребывания обязана принимать все надлежащие меры для защиты диппредставительств и консульств.
«Замечу, что иракские власти в полном объеме выполняют свои обязательства, вытекающие из упомянутых основополагающих международных правовых актов», — резюмировал Максим Максимов.
#Лавров: Дипломат – прежде всего патриот. Честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей – его отличительные черты. ???? https://t.co/39Bep1itrs #ДеньДипломата pic.twitter.com/nwx4yJ0NUE— МИД России ???????? (@MID_RF) February 9, 2020