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Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

 Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

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10:40   13 Февраля 2020
Россия

Ирак полностью выполняет обязательства по охране дипобъектов России

Ирак полностью выполняет обязательства по охране дипобъектов России

Иракские власти в полной мере выполняют обязательства по охране российских дипломатических объектов, которые находятся на территории страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Ираке Максим Максимов.

По его словам, служебно-жилой комплекс российского посольства в Ираке расположен за пределами так называемой «зеленой зоны» Багдада, а в Эрбиле и Басре работают Генеральные консульства РФ​​​. Согласно Венской конвенции о дипломатических и о консульских отношениях, страна пребывания обязана принимать все надлежащие меры для защиты диппредставительств и консульств.

«Замечу, что иракские власти в полном объеме выполняют свои обязательства, вытекающие из упомянутых основополагающих международных правовых актов», — резюмировал Максим Максимов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ирак #общество #дипобъекты

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