Ирак полностью выполняет обязательства по охране дипобъектов России

Иракские власти в полной мере выполняют обязательства по охране российских дипломатических объектов, которые находятся на территории страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Ираке Максим Максимов.

По его словам, служебно-жилой комплекс российского посольства в Ираке расположен за пределами так называемой «зеленой зоны» Багдада, а в Эрбиле и Басре работают Генеральные консульства РФ​​​. Согласно Венской конвенции о дипломатических и о консульских отношениях, страна пребывания обязана принимать все надлежащие меры для защиты диппредставительств и консульств.

«Замечу, что иракские власти в полном объеме выполняют свои обязательства, вытекающие из упомянутых основополагающих международных правовых актов», — резюмировал Максим Максимов.