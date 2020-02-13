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10:23   13 Февраля 2020
Россия

Нацпроекты «Демография» и «Безопасные дороги» стали самыми популярными в СМИ в январе

Нацпроекты «Демография» и «Безопасные дороги» стали самыми популярными в СМИ в январе

Нацпроекты «Демография» и «Безопасные и качественные дороги» стали самыми популярными в российских СМИ в первом месяце 2020 года. Таковы итоги исследования «Медиалогии».

Так, количество материалов на тему «дорожного» нацпроекта превысило 17 тысяч, а на тему нацпроекта по демографии — почти 20 тысяч. Сюда вошли данные о телевидении и печатных и интернет-СМИ. 

Кроме того, средства массовой информации охотно освещали нацпроекты «Образование» и «Здравоохранение». В список интересных для журналистов нацпроектов вошли «Экология», «Жилье и городская среда», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Цифровая экономика». 

Самыми непопулярными у СМИ оказались нацпроекты о науке и комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, отмечается в исследовании.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сми #общество #нацпроекты

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