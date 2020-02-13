Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Китае спровоцировала ряд увольнений чиновников. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает агентство «Синьхуа».

Так, с должности секретаря городского комитета компартии Ухани освобожден Ма Гоцян. Его место займет Ван Чжунлиь.

Еще одно увольнение коснулось секретаря парткома провинции Хубэй Цзян Чаоляна. На освободившееся место предложили кандидатуру Ин Юну, который ранее был мэром Шанхая.

По данным агентства, уволили еще одного чиновника. Речь идет о главе Канцелярии госсовета по делам Гонконга и Макао Чжана Сяомина. Его заменит Ся Баолун.

31 декабря 2019 года власти Китая оповестили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель получил название коронавирус 2019n-Cov. По последним данным, в Китае им заразились 60 331 человек. От инфекции скончались 1369 человек, а выздоровели — 6060.