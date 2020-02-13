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 Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом россиян осталось прежним

Число зараженных коронавирусом россиян осталось прежним

Россия и Грузия не ведут переговоров о возобновлении авиасообщения

Россия и Грузия не ведут переговоров о возобновлении авиасообщения
Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

Украинский МИД контролирует расследование смертельного ДТП под Псковом

 Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы
Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

 Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

10:22   13 Февраля 2020
Весь мир

Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Китае спровоцировала ряд увольнений чиновников. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает агентство «Синьхуа».

Так, с должности секретаря городского комитета компартии Ухани освобожден Ма Гоцян. Его место займет Ван Чжунлиь.

Еще одно увольнение коснулось секретаря парткома провинции Хубэй Цзян Чаоляна. На освободившееся место предложили кандидатуру Ин Юну, который ранее был мэром Шанхая. 

По данным агентства, уволили еще одного чиновника. Речь идет о главе Канцелярии госсовета по делам Гонконга и Макао Чжана Сяомина. Его заменит Ся Баолун.

31 декабря 2019 года власти Китая оповестили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель получил название коронавирус 2019n-Cov. По последним данным, в Китае им заразились 60 331 человек. От инфекции скончались 1369 человек, а выздоровели — 6060. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #китай #общество #весь мир #коронавирус

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