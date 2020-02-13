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10:15   13 Февраля 2020
Россия

Причалы московского Речного вокзала отремонтируют к началу навигации

Причалы московского Речного вокзала отремонтируют к началу навигации

Причалы московского Северного Речного вокзала встретят суда и пассажиров к началу навигации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, с января 2020 года специалисты комплекса городского хозяйства ремонтируют 17 причалов Северного Речного вокзала.

«Уже к началу сезона навигации они смогут принимать грузовые и гражданские суда», — сказал Петр Бирюков.

Более половины причалов  — объекты культурного наследия, поэтому при обследовании выявили частичное разрушение гранитной облицовки, сквозную коррозию и деформацию различных элементов, а также просадку асфальтобетонного покрытия пешеходных зон, разрушение лестничных сходов.

«Уже закончен трубопровод холодного водоснабжения, установили камеры водоснабжения судов и проложили кабельную канализацию», — резюмировал Бирюков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #жкх #ремонт #речной вокзал

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