Причалы московского Речного вокзала отремонтируют к началу навигации

Причалы московского Северного Речного вокзала встретят суда и пассажиров к началу навигации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, с января 2020 года специалисты комплекса городского хозяйства ремонтируют 17 причалов Северного Речного вокзала.

«Уже к началу сезона навигации они смогут принимать грузовые и гражданские суда», — сказал Петр Бирюков.

Более половины причалов — объекты культурного наследия, поэтому при обследовании выявили частичное разрушение гранитной облицовки, сквозную коррозию и деформацию различных элементов, а также просадку асфальтобетонного покрытия пешеходных зон, разрушение лестничных сходов.

«Уже закончен трубопровод холодного водоснабжения, установили камеры водоснабжения судов и проложили кабельную канализацию», — резюмировал Бирюков.