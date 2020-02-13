Три человека находятся в критическом состоянии после ЧП на заводе в Свердловской области

Три человека находятся в критическом состоянии после ЧП на заводе в городе Первоуральске Свердловской области. Происшествие случилось на заводе «Русский хром».

Пресс-секретарь предприятия Всеволод Орешкин рассказал, что в цехе пароснабжения произошло короткое замыкание при переходе электрооборудования с основной схемы на резервную, в результате пострадали три человека.

«Завод работает в штатном режиме, на основном производстве происшествие не сказалось. Причины ЧП выясняются, на месте работает комиссия», — цитирует Орешкина РИА Новости.

По данным источника «Интерфакса», в результате ЧП трое работников цеха получили 90 процентов ожогов тела. В критическом состоянии их госпитализировали в местную больницу.