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9:41   13 Февраля 2020
Россия

Ряд станций МЦД переименуют после просьб пассажиров

Ряд станций МЦД переименуют после просьб пассажиров

Ряд станций МЦД переименуют после просьб пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы. По данным ведомства, всего будет переименовано 14 станций.

«Совместно с коллегами из ОАО "РЖД" и правительства Московской области мы проработали этот вопрос и приняли решение об изменении названий 14 станций на маршрутах первых двух диаметров», — передает пресс-служба.

Пассажиры массово высказались за изменение названий станций. В частности, «Инновационный центр» будет называться «Сколково», «Ленинградская» — «Стрешнево», «Ржевскую» переименуют в «Рижскую», а станцию «НАТИ» на МЦД-3 назовут «Лихоборы».

Всего первых два московских центральных диаметра обслуживают 58 станций, с 19 из которых можно пересесть на поезда столичной подземки, а также на центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество пересадочных станций увеличат до 27. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #мцд

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