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 Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

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Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

 Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

Троих китайских чиновников уволили из-за ситуации с коронавирусом

10:24   13 Февраля 2020
Весь мир

Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

Россиян нет в числе зараженных новым коронавирусом на японском лайнере

Количество людей на борту японского круизного лайнера Diamond Princess, заболевших пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCov, достигло 219, включая 44 человека, заразившихся в последние дни.

Об этом в четверг сообщили в российском посольстве в Японии, отмечая, что в число заболевших попал также один сотрудник карантинной службы.

Всего, как отмечается,на лайнере Diamond Princess находится 3600 человек, среди которых 24 россиянина.

Судно вышло в круиз из порта Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля, однако к тому моменту уже было известно о том, что у сошедшего с борта в Гонконге 25 января гражданина Китая выявлен новый коронавирус, а с ним на лайнере тесно контактировали порядка 200 человек. Власти Японии приняли решение оставить всех, кто находился на лайнере, на карантин, срок которого истечет 19 февраля.

В то же время отмечается, что более 80% пассажиров судна – это пожилые люди старше 60 лет. В связи с этим японские власти разрешили, не дожидаясь срока окончания карантина, эвакуировать с борта лайнера людей старше 80 лет, которых на судне более 200 человек. Возможно, их эвакуация начнется уже в пятницу, 14 февраля.

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Автор: Александр Люблинский
#эпидемия #происшествия #япония #чп #лайнер #общество #пневмония #коронавирус

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