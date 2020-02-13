Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о роли ленд-лиза

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают журналистов на пресс-конференцию «Экономика войны: роль ленд-лиза в победе СССР над фашизмом». Встреча посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, историки попытаются развенчать очередной миф.

Роль ленд-лиза оценивается по-разному. В СССР значимость поставок умалялась, тогда как на Западе — повышалась. В зарубежных странах утверждали, что что победа над Третьим Рейхом была определена западным оружием и что без ленд-лиза Советский Союз не устоял бы. В советской историографии обычно утверждалось, что размер помощи по ленд-лизу СССР был довольно мал: всего около четырех процентов средств, потраченных страной на войну, а танки и авиация поставлялись в основном устаревшими моделями.

На эту тему выскажутся историки, экономисты и политологи, которые в ходе дискуссии расскажут об истинной роли ленд-лиза во Второй мировой войне. Гостями пресс-конференции станут Станислав Еремеев, Анна Замараева, Евгений Гурьев, Константин Плоткин, а также Андрей Рябков.

Пресс-конференция состоится в четверг, 13 февраля, в Санкт-Петербурге по адресу: Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Начало в 14:00. Медиагруппа «Патриот» и ФАН приглашают журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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