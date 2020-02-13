Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Пустошкинского района Светланы Васильковой.

Авария случилась в Псковской области в ночь на четверг, 13 февраля, неподалеку от деревни Рудо. Микроавтобус с пассажирами выехал на «встречку», где врезался в фурой. Столкновение было лобовым, от удара на месте погибли восемь человек, все являются гражданами Украины. Также двое пострадавших госпитализированы с травмами средней степени тяжести, это граждане Украины и Белоруссии. У них переломы конечностей и черепно-мозговые травмы.