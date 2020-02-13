Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о роли ленд-лиза

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о роли ленд-лиза

 Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу

Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу
Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

 Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
Израиль отказал во въезде россиянам около шести тысяч раз в 2019 году

Израиль отказал во въезде россиянам около шести тысяч раз в 2019 году

 Число жертв нападения в Нигерии увеличилось до 21 человека

Число жертв нападения в Нигерии увеличилось до 21 человека
Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о роли ленд-лиза

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о роли ленд-лиза

 Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу

Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу
Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

 Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
Израиль отказал во въезде россиянам около шести тысяч раз в 2019 году

Израиль отказал во въезде россиянам около шести тысяч раз в 2019 году

 Число жертв нападения в Нигерии увеличилось до 21 человека

Число жертв нападения в Нигерии увеличилось до 21 человека
8:54   13 Февраля 2020
Россия

Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу

Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу

Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Пустошкинского района Светланы Васильковой. 

Авария случилась в Псковской области в ночь на четверг, 13 февраля, неподалеку от деревни Рудо. Микроавтобус с пассажирами выехал на «встречку», где врезался в фурой. Столкновение было лобовым, от удара на месте погибли восемь человек, все являются гражданами Украины. Также двое пострадавших госпитализированы с травмами средней степени тяжести, это граждане Украины и Белоруссии. У них переломы конечностей и черепно-мозговые травмы. 

«Возможно, водитель заснул за рулем, но официальные предварительные причины ДТП пока неизвестны, на месте работает следственная бригада», — заявила Светлана Василькова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #происшествия #чп #псковская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...