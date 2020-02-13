Израиль отказал во въезде россиянам около шести тысяч раз в 2019 году, статистику озвучил посол РФ Игорь Викторов.

По словам Викторова, из-за постоянных отказов с израильской стороны российское посольство и министерство иностранных дел получают жалобы, так как причины людям непонятны. Посол рассказывает, что в Израиль в большинстве ездят туристы и паломники, которые купили билеты и путевки, оплатили проживание в гостиницах, а также имеют нужное количество денег. При этом Израиль все равно отказывает этим людям во въезде в страну.

«Нынешняя ситуация не является нормальной и требует совместных действий по исправлению», — заявил Игорь Викторов.

Дипломат отметил, что посольство будет и дальше пытаться урегулировать ситуацию с Израилем на уровне консулов и правоохранителей, передает RT.