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8:12   13 Февраля 2020
Россия

Синоптики прогнозируют на март 40-градусные морозы в Якутии и Сибири

Синоптики прогнозируют на март 40-градусные морозы в Якутии и Сибири

Синоптики прогнозируют на март 40-градусные морозы в Якутии и Сибири. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По данным Паршиной, температура в европейской части РФ в первый месяц весны будет в пределах нормы. Чуть теплее будет в Москве и столичном регионе, где днем ожидается от нуля до +6 градусов, а ночами будет холодать до -5. В республике Коми может похолодать в марте до -20 градусов, на севере Центрального округа — до -9. 

30- и 40-градусные морозы в марте могут прийти в Якутию, Эвенкию, Сибирь и на Таймыр. А вот на Урале по ночам будет около -15, зато днем начнет теплеть до -3. 

Как отметила Людмила Паршина, осадков в средней полосе РФ выпадет мало, особенно на юге Урала, в Кировской области, Пермском крае и Башкирии, передает «Российская газета». 

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что за последние два дня температурные рекорды были побиты в Вологде, Чите и Якутске.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #погода #весна

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