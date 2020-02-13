Синоптики прогнозируют на март 40-градусные морозы в Якутии и Сибири. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По данным Паршиной, температура в европейской части РФ в первый месяц весны будет в пределах нормы. Чуть теплее будет в Москве и столичном регионе, где днем ожидается от нуля до +6 градусов, а ночами будет холодать до -5. В республике Коми может похолодать в марте до -20 градусов, на севере Центрального округа — до -9.

30- и 40-градусные морозы в марте могут прийти в Якутию, Эвенкию, Сибирь и на Таймыр. А вот на Урале по ночам будет около -15, зато днем начнет теплеть до -3.

Как отметила Людмила Паршина, осадков в средней полосе РФ выпадет мало, особенно на юге Урала, в Кировской области, Пермском крае и Башкирии, передает «Российская газета».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что за последние два дня температурные рекорды были побиты в Вологде, Чите и Якутске.