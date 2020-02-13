Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились еще 44 человека

Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44. Об этом сообщает министр здравоохранения, труда и соцобеспечения страны Кацунобу Като.

По его словам, в числе новых заразившихся - 43 пассажира и один член экипажа лайнера. В общей сложности на судне заразились 218 человек.

Карантин на Diamond Princess истекает 19 февраля, если его дополнительно не продлят.

Многие из пожилых людей на лайнере болеют диабетом и другими заболеваниями, и поэтом нуждаются в помощи. По словам Като, пожилые люди сойду с судна 14 февраля. У снятых с борта судна до истечения срока карантина пассажиров возьмут анализы на наличие нового коронавируса.

Всего на Diamond Princess находятся около 3,6 тысячи человек, в том числе - 24 гражданина РФ. Сообщений о заражении россиян не поступало.