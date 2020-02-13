Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о роли ленд-лиза

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о роли ленд-лиза

 Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу

Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу
Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

 Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
Израиль отказал во въезде россиянам около шести тысяч раз в 2019 году

Израиль отказал во въезде россиянам около шести тысяч раз в 2019 году

 Число жертв нападения в Нигерии увеличилось до 21 человека

Число жертв нападения в Нигерии увеличилось до 21 человека
Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о роли ленд-лиза

Медиагруппа «Патриот» приглашает на пресс-конференцию о роли ленд-лиза

 Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу

Причиной ДТП под Псковом стал выезд микроавтобуса на встречную полосу
Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

 Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
Израиль отказал во въезде россиянам около шести тысяч раз в 2019 году

Израиль отказал во въезде россиянам около шести тысяч раз в 2019 году

 Число жертв нападения в Нигерии увеличилось до 21 человека

Число жертв нападения в Нигерии увеличилось до 21 человека
7:48   13 Февраля 2020
Криминальная хроника

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились еще 44 человека

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились еще 44 человека

Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44. Об этом сообщает министр здравоохранения, труда и соцобеспечения страны Кацунобу Като.

По его словам, в числе новых заразившихся - 43 пассажира и один член экипажа лайнера. В общей сложности на судне заразились 218 человек.

Карантин на Diamond Princess истекает 19 февраля, если его дополнительно не продлят.

Многие из пожилых людей на лайнере болеют диабетом и другими заболеваниями, и поэтом нуждаются в помощи. По словам Като, пожилые люди сойду с судна 14 февраля. У снятых с борта судна до истечения срока карантина пассажиров возьмут анализы на наличие нового коронавируса.

Всего на Diamond Princess находятся около 3,6 тысячи человек, в том числе - 24 гражданина РФ. Сообщений о заражении россиян не поступало.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#япония #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...