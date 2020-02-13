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Почти 30 школ Приморья приостановили работу из-за ОРВИ

 Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины

Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины
Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

 Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

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7:14   13 Февраля 2020
Россия

Почти 30 школ Приморья приостановили работу из-за ОРВИ

Почти 30 школ Приморья приостановили работу из-за ОРВИ

Работа 17 детских садов и 27 школ в Приморье приостановлена из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщает краевой главк Роспотребнадзора.

Неделю назад занятия были приостановлены в 11 детсадах и 14 школах.

В сообщении говорится, что с нарастающим итогом олностью приостановлена деятельность в 17 дошкольных образовательных учреждениях и в 27 школах. Также частично приостановлена учеба в 671 классе 204 школ, а также в 390 группах 296 детсадов.

Заболеваемость в регионе за последнюю неделю регистрируется на уровне выше эпидемического порога на 7,8 процента. Заявляется, что есть тенденция роста заболеваемости до 20 процентов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидпорогов гриппа и ОРВИ среди населения России. Превышение отмечено в 23 субъектах.

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Автор: Олег Королев
#роспотребнадзор #грипп #орви

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