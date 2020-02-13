Число жертв нападения в Нигерии увеличилось до 21 человека

Количество погибших в результате нападения на деревню в центральной части Нигерии увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местную полицию.

Представитель полиции Мухаммад Джалидже сообщил, что число погибших увеличилось с 16 до 21. На место инцидента направлены полицейские.

Инцидент произошел в деревне Бакали (штат Кадуна). Боевики поджигали мотоциклы, автомобили и мешки с зерном. Очевидцы рассказали, что группа налетчиков состояла из 100 человек.

На данный момент ни одна из террористических группировок, действующих в регионе, не взяла на себя ответственность за атаку.

На территории Нирегии и соседних стран действует радикальная исламистская группировка «Боко Харам». Ее члены выступают за введение шариата в стране. Боевики ответственны за большинство атак на мирных жителей и военных в стране.