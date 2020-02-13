Власти Китая направили в Ухань еще 2,6 тысячи медработников

Более 2600 медработников направлены на борьбу с новым коронавирус в китайский город Ухань, сообщает Центральное телевидение Китая.

Данное решение утверждено главой КНР Си Цзиньпином. Подкрепление прибует в город из морских, сухопутных, ракетных и воздушных войск, а также других воинских частей.

Новоприбывшие врачи и санитары организуют лечение пациентов по модели госпиталя «Хошэньшань» на базе больницы Тунцзи, а также в клинике в районе Гунгу. В первой больнице планируется обустроить 860 мест, во второй - 700.

Китайские власти 31 декабря 2019 уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус.

Число зараженных коронавирусом в провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи. Из больниц выписаны 3441 человека, скончались 1310.