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 Власти Китая направили в Ухань еще 2,6 тысячи медработников

Власти Китая направили в Ухань еще 2,6 тысячи медработников
Почти 30 школ Приморья приостановили работу из-за ОРВИ

Почти 30 школ Приморья приостановили работу из-за ОРВИ

 Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины

Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины
Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

 Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
Число жертв нападения в Нигерии увеличилось до 21 человека

Число жертв нападения в Нигерии увеличилось до 21 человека

 Власти Китая направили в Ухань еще 2,6 тысячи медработников

Власти Китая направили в Ухань еще 2,6 тысячи медработников
6:04   13 Февраля 2020
Весь мир

Власти Китая направили в Ухань еще 2,6 тысячи медработников

Власти Китая направили в Ухань еще 2,6 тысячи медработников

Более 2600 медработников направлены на борьбу с новым коронавирус в китайский город Ухань, сообщает Центральное телевидение Китая.

Данное решение утверждено главой КНР Си Цзиньпином. Подкрепление прибует в город из морских, сухопутных, ракетных и воздушных войск, а также других воинских частей.

Новоприбывшие врачи и санитары организуют лечение пациентов по модели госпиталя «Хошэньшань» на базе больницы Тунцзи, а также в клинике в районе Гунгу. В первой больнице планируется обустроить 860 мест, во второй - 700.

Китайские власти 31 декабря 2019 уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус.

Число зараженных коронавирусом в провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи. Из больниц выписаны 3441 человека, скончались 1310.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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