Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины

Восемь погибших в дорожной аварии в Псковской области являются гражданами Украины, сообщает РИА «Новости».

Глава Пустошкинского района Светлана Василькова, ссылаясь на данные полиции, рассказала, что пострадали двое граждан Белоруссии и Украины. По информации регионального комитета здравоохранения, что все погибшие являются украинцами.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что дорожная авария с участием микроавтобуса Mercedes и большегруза Volvo произошло в 00:29 мск четверга. Столкновение произошло на 475-м километре трассы Р-23 около деревни Рудо, Пустошкинский район.

Жертвами ДТП стали восемь человек. Двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, в ДТП попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами.