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Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины

Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины

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Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины

Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины

 Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Псковской области

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Псковской области
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5:37   13 Февраля 2020
Россия

Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины

Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины

Восемь погибших в дорожной аварии в Псковской области являются гражданами Украины, сообщает РИА «Новости».

Глава Пустошкинского района Светлана Василькова, ссылаясь на данные полиции, рассказала, что пострадали двое граждан Белоруссии и Украины. По информации регионального комитета здравоохранения, что все погибшие являются украинцами.

Ранее региональный главк МЧС сообщил, что дорожная авария с участием микроавтобуса Mercedes и большегруза Volvo произошло в 00:29 мск четверга. Столкновение произошло на 475-м километре трассы Р-23 около деревни Рудо, Пустошкинский район.

Жертвами ДТП стали восемь человек.  Двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По предварительным данным, в ДТП попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами.

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Автор: Олег Королев

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