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США не могут найти спецпосланника для переговоров с Россией по вооружениям

США не могут найти спецпосланника для переговоров с Россией по вооружениям

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5:07   13 Февраля 2020
Весь мир

США не могут найти спецпосланника для переговоров с Россией по вооружениям

США не могут найти спецпосланника для переговоров с Россией по вооружениям

Белый дом не может найти кандидатов на роль спецпосланника для обсуждения с Россией соглашения по контролю над вооружениями. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на экс-чиновников.

Администрация президента США Дональда Трампа ищет кандидата с прошлого года. По данным различных источников, в качестве возможных претендентов рассматривались главный переговорщик по Договору о сокращении стратегических вооружений, экс-советник по национальной безопасности бывшенго президента США Джорджа Буша-младшего Стивен Хэдли, та также сотрудник Минфина США Маршалл Биллингсли.

Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявлял о скором начале переговоров с Россией о контроле над вооружениями. На данный момент у стран остается единственный договор об ограничении вооружений между Москвой и Вашингтоном – СНВ-3. В 2019 году США вышли из ДРСМД.

 

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Автор: Олег Королев
#сша #дрсмд

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