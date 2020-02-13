Число заразившихся новым коронавирусом в США увечилилось до 13 человек

Количество заразившихся новым коронавирусом в США достигло 13 человек, сообщает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По информации канала CNBC, уже второй случай заражения диагностирован в штате Калифорния.

Руководитель Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям Нэнси Мессонье сообщила в среду, что ведомство готовится к «закреплению» вируса на территории США.

Общее число зараженных в США не менялось с прошлой недели.

Американские власти принимают ряд мер против коронавируса. Прекращены прямые перелеты между США и Китаем, недавно побывавших в КНР иностранцев перестали пропускать на территорию США. Также на двухнедельный карантин были помещены несколько сотен американцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй.

Число зараженных коронавирусом в Хубэе превысило 48,2 тысячи. Скончались 1310 человек.