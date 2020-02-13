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Число заразившихся новым коронавирусом в США увечилилось до 13 человек
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Все жертвы ДТП в Псковской области являются гражданами Украины

 Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Псковской области

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Псковской области
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Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

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США не могут найти спецпосланника для переговоров с Россией по вооружениям

США не могут найти спецпосланника для переговоров с Россией по вооружениям

 Число заразившихся новым коронавирусом в США увечилилось до 13 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в США увечилилось до 13 человек
4:45   13 Февраля 2020
Весь мир

Число заразившихся новым коронавирусом в США увечилилось до 13 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в США увечилилось до 13 человек

Количество заразившихся новым коронавирусом в США достигло 13  человек, сообщает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По информации канала CNBC, уже второй случай заражения диагностирован в штате Калифорния.

Руководитель Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям Нэнси Мессонье сообщила в среду, что ведомство готовится к «закреплению» вируса на территории США.

Общее число зараженных в США не менялось с прошлой недели.

Американские власти принимают ряд мер против коронавируса. Прекращены прямые перелеты между США и Китаем, недавно побывавших в КНР иностранцев перестали пропускать на территорию США. Также на двухнедельный карантин были помещены несколько сотен американцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй.

Число зараженных коронавирусом в Хубэе превысило 48,2 тысячи. Скончались 1310 человек.

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Автор: Олег Королев
#сша #коронавирус

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