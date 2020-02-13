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Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Псковской области
Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

Белоруссия отказалась любой ценой наращивать золотовалютные резервы

 Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол

Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
США не могут найти спецпосланника для переговоров с Россией по вооружениям

США не могут найти спецпосланника для переговоров с Россией по вооружениям

 Число заразившихся новым коронавирусом в США увечилилось до 13 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в США увечилилось до 13 человек
4:17   13 Февраля 2020
Весь мир

Количество зараженных коронавирусом в китайском Хубэе возросло на треть

Количество зараженных коронавирусом в китайском Хубэе возросло на треть

Количество зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тысячи. Об этом сообщает региональный госкомитет здравоохранения КНР.

В провинции за сутки подтверждено 14 840 новых случаев заболевания. В мед учреждениях находятся еще 33 тысячи человек, из которых 5647 - в тяжелом состоянии.

За сутки общее число жертв увеличилось до 1310 человек.

Китайские власти 31 декабря уведомили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

После резкого роста числа зараженных коронавирусом власти провинции Хубэй заявили, что теперь в их число входят диагностированные новым методом. Медики проверили предполагаемые случаи заболевания и внесли изменения в результаты диагноза.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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