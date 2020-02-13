Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Псковской области. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Дорожная авария произошла в 00:29 четверга в районе деревни Рудо Пустошкинского района. На 475-м километре федеральной трассы Р-23 микроавтобус Mercedes столкнулся с большегрузом Volvo.

В результате дорожной аварии пострадали десять человек, из которых погибли - восемь.

На место ДТП направлена оперативная группа. Спасатели деблокировали пострадавших из смятого микроавтобуса.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб области сообщило, что в дорожную аварию попал микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами.

Накануне в Ивановской области маршрутный автобус съехал в кювет. За медицинской помощью обратились шесть из 14 пассажиров. Ранее сообщалось о двух госпитализированных.