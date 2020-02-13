Штрафы за шум в дневные часы могут ввести в России

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству направит в министерство юстиции предложение о введении штрафов за нарушение тишины в дневное время. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Согласно предлагаемым поправкам в проект КоАП, россиянам могут запретить шуметь с 13:00 до 15:00. а также 19:00 до 09:00. Также предлагается ввести запрет в праздничные дни и воскресенье.

Физлицам за нарушение тишины может грозить административный штраф от 500 до трех тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 20 тысяч рублей. В свою очередь юридических лиц предлагается штрафовать на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей - от 10 до 25 тысяч.

Минюст подтвердил, что ведомство ведет работу над данной поправкой.