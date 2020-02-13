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2:31   13 Февраля 2020
Россия

Определен срок полета российского космического корабля «Орел» к МКС

Определен срок полета российского космического корабля «Орел» к МКС

Первый пилотируемый полет российского космического корабля «Орел» к МКС предлагается провести в сентябре 2025 года. Об этом свидетельствуют материалы РКК «Энергия».

РИА «Новости» отмечают, что в Роскосмосе не стали комментировать данную информацию. В РКК «Энергия» не ответили на запрос агентства.

В материалах разработчика говорится, что первый полет корабля к МКС в беспилотном режиме планируется осуществлять в сентябре 2024 года. В сентябре 2023 года состоится первый беспилотный полет корабля на орбиту. Ранее он был запланирован на август-сентябрь того же года.

Разработка новейшего пилотируемого космического корабля «Орел» (прежнее название - «Федерация») для полетов к Луне ведется последние десять лет. Первый испытательный запуск ранее значился в планах на 2015 год., однако позже планы поменялись.

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Автор: Олег Королев
#орел #федерация #космический корабль

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