Небензя объяснил российскую позицию по резолюции СБ ООН по Ливии

Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ливии из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию по Ливии. Автором документа является Великобритания. В тексте отмечается, что Совбез ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии, а также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.

Документ поддержали 14 стран, Россия воздержалась. Небензя заявил, Москва не смогла проголосовать за резолюцию, так как на данный момент нет ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять данное решение.

Постпред РФ выразил разочарование голосованием, итогом которого стала резолюция, по которой нет консенсуса.

В среду подготовку резолюции обсудил президент России Владимир Путин с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Глава государства подчеркнул необходимость согласовывать со сторонами ливийского конфликта параметры урегулирования, которые прорабатываются СБ ООН.