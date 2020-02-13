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Небензя объяснил российскую позицию по резолюции СБ ООН по Ливии

Небензя объяснил российскую позицию по резолюции СБ ООН по Ливии

 Совет безопасности ООН утвердил резолюцию по ситуации в Ливии

Совет безопасности ООН утвердил резолюцию по ситуации в Ливии
2:12   13 Февраля 2020
Весь мир

Небензя объяснил российскую позицию по резолюции СБ ООН по Ливии

Небензя объяснил российскую позицию по резолюции СБ ООН по Ливии

Россия не поддержала резолюцию Совбеза ООН по Ливии из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию по Ливии. Автором документа является Великобритания. В тексте отмечается, что Совбез ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии, а также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.

Документ поддержали 14 стран, Россия воздержалась. Небензя заявил, Москва не смогла проголосовать за резолюцию, так как на данный момент нет ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять данное решение.

Постпред РФ выразил разочарование голосованием, итогом которого стала резолюция, по которой нет консенсуса.

В среду подготовку резолюции обсудил президент России Владимир Путин с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Глава государства подчеркнул необходимость согласовывать со сторонами ливийского конфликта параметры урегулирования, которые прорабатываются СБ ООН.

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Автор: Олег Королев
#сб оон #небензя

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