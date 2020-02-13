Совет безопасности ООН утвердил резолюцию по ситуации в Ливии

Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по ситуации в Ливии.

Автором резолюции является Великобритания. Резолюцию поддержали 14 государств, Россия воздержалась.

Документ утверждает итоги конференции в Берлине. Также СБ ООН подтвердил необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности и без предварительных условий.

Также СБ отмечает обязательство участников конференции в Берлине воздерживаться от вмешательства в ливийский конфликт и во внутренние дела страны, а также настаивает на оружейном эмбарго. Совбез призвал всех международных игроков последовать данному примеру.

В резолюции подчеркивается, что физические и юридические лица, которые оказывают поддержку угрожающим миру действиям, стабильности или безопасности могут подвергнуться санкциям, подразумевающим запрет на поездки и заморозку счетов.

СБ ООН поприветствовал назначение обеими сторонами в Ливии своих представителей в объединенной военной комиссии формата «5+5».

Россия занимает примирительную позицию и поддерживает мирное урегулирование в Ливии. Москва неоднократно призывало международное сообщество учесть мнение жителей страны, но несмотря на это, интересы ливийцев продолжают игнорироваться.

Ранее постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя сообщил, что РФ рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование.