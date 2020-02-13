Власти США отказались поддерживать действия Турции в Ливии

Американское правительство не поддерживает действия Турции в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер в комитете сената по иностранным делам.

Один из сенаторов спросил у представителя Госдепа, поддерживают ли США действия Анкары в Ливии. В ответ Шенкер сообщил, что Вашингтон пытается разубедить турецкую сторону от размещения войск в Ливии.

По его словам, появление в Ливии турецких сил установило в регионе «статус-кво» в регионе, ослабив позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифа Хафтара.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не намерена покидать Ливию до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется.

В январе стало известно, что Эрдоган направил турецких военных в Ливию, чтобы те помогали боевикам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Он отмечал, что турецкие военнослужащие будут заниматься координацией деятельности ПНС.