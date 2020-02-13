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Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
Совет безопасности ООН утвердил резолюцию по ситуации в Ливии

Совет безопасности ООН утвердил резолюцию по ситуации в Ливии

 Власти США отказались поддерживать действия Турции в Ливии

Власти США отказались поддерживать действия Турции в Ливии
1:34   13 Февраля 2020
Весь мир

Власти США отказались поддерживать действия Турции в Ливии

Власти США отказались поддерживать действия Турции в Ливии

Американское правительство не поддерживает действия Турции в Ливии, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер в комитете сената по иностранным делам.

Один из сенаторов спросил у представителя Госдепа, поддерживают ли США действия Анкары в Ливии. В ответ Шенкер сообщил, что Вашингтон пытается разубедить турецкую сторону от размещения войск в Ливии.

По его словам, появление в Ливии турецких сил установило в регионе «статус-кво» в регионе, ослабив позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифа Хафтара.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не намерена покидать Ливию до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется.

В январе стало известно, что Эрдоган направил турецких военных в Ливию, чтобы те помогали боевикам из так называемого  Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Он отмечал, что  турецкие военнослужащие будут заниматься координацией деятельности ПНС.

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Автор: Олег Королев
#сша #турция #ливия

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