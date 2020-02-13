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1:06   13 Февраля 2020
Весь мир

Израиль полностью прекратил контакты с Управлением ООН по правам человека

Израиль полностью прекратил контакты с Управлением ООН по правам человека

Глава МИД Израиля Исраэль Кац  распорядился заморозить контакты с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека после публикации «черного списка» предприятий, сотрудничающих с еврейскими поселениями на Западном берегу.

Кац заявил, что данный  шаг возглавляемого им ведомства направлен на защиту компаний, действующих на территории Израиля.

Ранее УВКПЧ ООН опубликовало список из 112 компаний, которые имеют деловые связи с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Израильский президент Реувен Ривлин сообщил, что в «черный список» вошли крупнейшие компании страны, в том числе банки, торговые сети и операторы связи.

Таким образом, Израиль окончательно вышел из данной структуры ООН. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что Совет ООН по правам человека «является предвзятым органом», который «только пытается унизить Израиль».

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Автор: Олег Королев
#израиль #права человека

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