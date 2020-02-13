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0:51   13 Февраля 2020
Россия

ГД предложила выпустить монеты с изображениями наград Великой Отечественной войны

ГД предложила выпустить монеты с изображениями наград Великой Отечественной войны

В Госдуме предложили ЦБ РФ к 75-летию Великой Победы выпустить юбилейную коллекцию монет с изображениями орденов и медалей времён войны 1941-1945 годов. Об сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на письмо вице-спикера ГД Ольги Епифановой.

По ее словам, с такой инициативой в рамках подготовки к празднованию события к ней обратились представители общественно-патриотических организаций. В этой связи она попросила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину рассмотреть возможность выпуска особой серии монет, на которых будут изображены медали и ордена времен ВОВ.

Епифанова в своем письме отмечает, что такая коллекция, сопровождаемая описанием наград, будет способствовать патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти, а также станет пользоваться хорошим спросом.

Ранее «Парламентская газета» также писала, что печатные издания времён ВОВ могут быть отнесены к книжным памятникам.

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Автор: Олег Королев
#госдума рф #памятные монеты #75-летие победы

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