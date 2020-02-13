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0:28   13 Февраля 2020
Весь мир

Пентагон назвал Россию и Китай основными угрозами для США в Африке

Пентагон назвал Россию и Китай основными угрозами для США в Африке

Россия и Китай в Африке представляют для Америки угрозу, заявил командующий командующий Сухопутными войсками США на Африканском континенте генерал-майор Роджер Клутье.

При этом он не смог назвать конкретные страны, в которых якобы наблюдается Пентагоном «российское влияние». По его словам, оно обеспечивается за счет присутствия в Африке «российских наемников», что ранее неоднократно опровергалось Москвой. Генерал также заявил, что Россия добывает в регионе природные ресурсы.

Клутье назвал главной угрозой в Африке деятельность присоединившихся к «Аль-Каиде» (террористическая группировка, запрещена в РФ) террористов из группировки «Аш-Шабаб». Генерал-майор отметил, что российское присутствие в Ливии возрастает и является вызовом для проведения контртеррористических операций США.

Россия неоднократно опровергала подобные голословные утверждения. Ранее сообщалось, что США своими заявлениями о якобы имеющемся российском вмешательстве пытаются прикрыть свое вторжение в Ливию и Африку в целом. Так, издание «Голос Америки» ранее заявило, что Африканское командование ВС США рассматривает инициативу по переброске войск и бронированной техники с сомалийского направления на ливийское.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проводимую США кампанию по дискредитации взаимодействия Москвы с африканскими странами беспрецедентной по масштабу.

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Автор: Олег Королев
#китай #африка

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