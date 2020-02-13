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0:05   13 Февраля 2020
Весь мир

МИД Израиля объявил о заморозке контактов с управлением комиссара ООН по правам человека

МИД Израиля объявил о заморозке контактов с управлением комиссара ООН по правам человека

Глава МИД Израиля Исраэль Кац распорядился в среду, чтобы сотрудники ведомства заморозили любые контакты с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Об этом говорится в сообщении израильского внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Исраэль Кац отдал распоряжение сотрудникам МИД заморозить контакты с УВКПЧ, которое поощряет кампанию бойкота Израиля», — говорится в сообщении.

Ранее в среду, 12 февраля, УВКПЧ в Женеве опубликовало доклад, в котором говорится о 112 идентифицированных бизнес-единицах, вовлеченных, по данным ведомства, в «специфические виды деятельности», упомянутые в резолюции 31/36Совета ООН по правам человека. Как отмечается, из 112 предприятий, которые ведут бизнес с израильскими поселениями, возведенными на палестинских территориях, 94 находятся в Израиле, а 18 – на территории шести других стран.

При этом в докладе УВКПЧ отмечается:

«Согласно международному праву, поселения как таковые рассматриваются как незаконные».

При этом там же отмечается, что ссылка в докладе на «бизнес-единицы» не подразумевает какого-либо «судебного или квазисудебного процесса».

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сразу после публикации доклада УВКПЧ «решительно и с отвращением» отверг все попытки очернить еврейское государство, к которым он отнес и упомянутый документ.

МИД Израиля объявил о заморозке контактов с управлением комиссара ООН по правам человека

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Автор: Александр Люблинский
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