Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Лондоне

Британские медики подтвердили первый случай заражения вирусом COVID19 в Лондоне. Об этом в среду сообщает местный телеканал Sky News, отмечая, что первый случай заболевания пневмонией нового типа в столице стал девятым в Великобритании.

