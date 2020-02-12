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Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Лондоне

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Лондоне

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23:44   12 Февраля 2020
Весь мир

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Лондоне

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Лондоне

Британские медики подтвердили первый случай заражения вирусом COVID19 в Лондоне. Об этом в среду сообщает местный телеканал Sky News, отмечая, что первый случай заболевания пневмонией нового типа в столице  стал девятым в Великобритании.

«По данным Sky News, пациента лечат от COVID19 в больнице на юге Лондона. Это первый случай коронавируса, подтвержденный в столице. Это девятый подтвержденный случай в Британии», — сообщается на странице телеканала в сети микроблогов Twitter.

 

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка нового коронавируса, к настоящему моменту число заболевших превысило 44,6 тысячи человек, из которых 1113 скончались и более 4000 поправились.

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Автор: Александр Люблинский
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