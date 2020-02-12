Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Лондоне

Британские медики подтвердили первый случай заражения вирусом COVID19 в Лондоне. Об этом в среду сообщает местный телеканал Sky News, отмечая, что первый случай заболевания пневмонией нового типа в столице стал девятым в Великобритании.

«По данным Sky News, пациента лечат от COVID19 в больнице на юге Лондона. Это первый случай коронавируса, подтвержденный в столице. Это девятый подтвержденный случай в Британии», — сообщается на странице телеканала в сети микроблогов Twitter.

BREAKING: Sky News understands a patient is being treated for #COVID19 at a hospital in south LondonIt's the first case of #coronavirus that has been confirmed in the capital. It's the ninth confirmed case in the UK.Latest here: https://t.co/84fAl3lQeF pic.twitter.com/sGWwci4JDZ — Sky News (@SkyNews) February 12, 2020

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка нового коронавируса, к настоящему моменту число заболевших превысило 44,6 тысячи человек, из которых 1113 скончались и более 4000 поправились.