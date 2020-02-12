МО РФ опубликовало видео движения турецкой военной колонны в провинции Идлиб

Видеозапись, на которой запечатлены более десяти военных автомобилей турецкой армии в сирийской, движущихся в сирийской провинции Идлиб, опубликовало в среду вечером российское министерство обороны.

Как отмечает ведомство, видеозапись сделана беспилотников.

При этом сообщается, что обстановка в сирийской провинции Идлиб усугубляется именно поставками оружия и боеприпасов боевикам, которые делаются через сирийско-турецкую границу, а также движением колонн турецких войск и бронетехники в данном районе.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийское правительство и Россию в нанесении ударов по мирным жителям в провинции Идлиб, а также пригрозил, что в случае, если сирийская армия будет вести наступательные действия, ее подразделения будут атакованы турецкими военными даже вне зоны деэскалации.

В Москве на эти заявления Эрдогана отметили, что действия сирийской армии направлены не против гражданского населения, а на нейтрализацию террористов. При этом российский МИД опроверг слова президента Турции об ударах по мирному населению.

Как заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз Владимир Тарабрин, Москва и Дамаск наносят удары исключительно по вооруженным формированиям террористов, выступающих с оружием в руках против законных властей страны. А обострение ситуации, добавили в ведомстве, связано с тем, что Анкара отказывается выполнять заключенные ранее договоренности.