Российские военные помогли предотвратить эскалацию конфликта между ВС США и сирийцами

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Юрий Боренков сообщил на брифинге в среду, что конфликт между американскими военными и мирными сирийцами, в ходе которого был убит 14-летний подросток, был остановлен усилиями российских военнослужащих.

Как сообщалось ранее, военные США открыли огонь на поражение по мирным жителям в сирийской провинции Хасеке в ходе конфликта, возникшего из-за того, что колонна Вооруженных сил США сбилась с маршрута.

«Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями», — подчеркнул Боренков.

Он также добавил, что российские военнослужащие обеспечили отход американской военной колонны в направлении населенного пункта Химо, где расположен пункт базирования Вооруженных сил США.