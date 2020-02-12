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После визита Мишустина в Великом Новгороде решили построить дом престарелых
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Власти Косово не пытаются вступить в Интерпол
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Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Лондоне

 МО РФ опубликовало видео движения турецкой военной колонны в провинции Идлиб

МО РФ опубликовало видео движения турецкой военной колонны в провинции Идлиб
22:51   12 Февраля 2020
Весь мир

Российские военные помогли предотвратить эскалацию конфликта между ВС США и сирийцами

Российские военные помогли предотвратить эскалацию конфликта между ВС США и сирийцами

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Юрий Боренков сообщил на брифинге в среду, что конфликт между американскими военными и мирными сирийцами, в ходе которого был убит 14-летний подросток, был остановлен усилиями российских военнослужащих.

Как сообщалось ранее, военные США открыли огонь на поражение по мирным жителям в сирийской провинции Хасеке в ходе конфликта, возникшего из-за того, что колонна Вооруженных сил США сбилась с маршрута.

«Только благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями», — подчеркнул Боренков.

Он также добавил, что российские военнослужащие обеспечили отход американской военной колонны в направлении населенного пункта Химо, где расположен пункт базирования Вооруженных сил США.

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Автор: Александр Люблинский
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