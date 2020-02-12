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После визита Мишустина в Великом Новгороде решили построить дом престарелых
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 МО РФ опубликовало видео движения турецкой военной колонны в провинции Идлиб

МО РФ опубликовало видео движения турецкой военной колонны в провинции Идлиб
22:08   12 Февраля 2020
Весь мир

Военные США открыли огонь на поражение по мирным сирийцам

Военные США открыли огонь на поражение по мирным сирийцам

Американские военные начали стрелять на поражение по мирным жителям в Сирии во время конфликта, возникшего из-за отклонившейся от маршрута колонны Вооруженных сил США.

Об инциденте, произошедшем в среду вечером в провинции Хасеке, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Как отмечается, в результате стрельбы американских военных погиб 14-летний сирийский подросток, один мирный житель ранен.

Также сообщается, что конфликт между военными США и мирными жителями был прекращен благодаря усилиям сотрудников российского ЦПВС, которые вывели американскую автоколонну к центру базирования.

Военные США открыли огонь на поражение по мирным сирийцам

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Автор: Александр Люблинский
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