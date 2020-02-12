Военные США открыли огонь на поражение по мирным сирийцам

Американские военные начали стрелять на поражение по мирным жителям в Сирии во время конфликта, возникшего из-за отклонившейся от маршрута колонны Вооруженных сил США.

Об инциденте, произошедшем в среду вечером в провинции Хасеке, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Как отмечается, в результате стрельбы американских военных погиб 14-летний сирийский подросток, один мирный житель ранен.

Также сообщается, что конфликт между военными США и мирными жителями был прекращен благодаря усилиям сотрудников российского ЦПВС, которые вывели американскую автоколонну к центру базирования.