Более 380 человек эвакуированы из шахты в Кировске из-за пожара

Пожар на шахте Кировского рудника АО «Апатит» в Мурманской области стал причиной эвакуации 383 человек. Об этом в среду вечером сообщил представитель региональных экстренных служб.

Как отмечается, какое-то время на шахте велись поиски одного рабочего, который в момент начала пожара находился в шахте и не поднялся на поверхность вместе с остальными горняками. Затем поступило сообщение, что пропавшего рабочего нашли живым.

Причины возникновения пожара на шахте пока не называются. Подробности происходящего уточняются.